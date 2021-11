Auteur d’un beau match contre le PSG, Etienne Green a impressionné Idrissa Gana Gueye.

« Nous sommes très satisfaits du résultat. On a bien commencé le match mais malheureusement on prend ce but là qui nous a fait un peu mal. On s’est bien repris par la suite, on a essayé de maitriser le jeu et de marquer des buts. Finalement on l’emporte 3-1 et nous sommes très heureux. Félicitations au gardien stéphanois qui a fait un très très beau match aujourd’hui, qui a fait beaucoup d’arrêts. Même s’il prend trois buts on le félicite parce qu’il a fait un beau match. On est contents aussi on aurait pu marquer plus de buts mais l’essentiel était de gagner et on l’a fait », a indiqué le joueur du PSG.