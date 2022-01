Tous les deux intéressés par Zinedine Ferhat, l’ASSE et Montpellier pourraient bien trouver un compromis cet hiver.

En quête de renforts cet hiver pour éviter la descente en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne garde notamment un œil sur le milieu offensif de Nîmes, Zinedine Ferhat. Une piste presque inaccessible pour les Verts, qui pourraient bien bénéficier d’un gros coup de pouce de Montpellier. C’est en tout cas la suggestion du journaliste de L’Equipe Bernard Lions, qui propose un deal gagnant-gagnant entre les deux pensionnaires de Ligue 1.

« Les Verts veulent le faire venir. Financièrement tu peux assumer son salaire de 60 000€ bruts par mois. Le problème c’est qu’il faut voir dans quelle condition physique il est parce que ça fait deux mois qu’il joue plus. Autre problème, il est libre dans six mois et quand t’es libre dans six mois, tu ne pars en prêt. Donc le montage idéal serait qu’il signe à Montpellier pour la saison prochaine et qu’il soit prêté gratuitement à Saint-Étienne pour 6 mois. »