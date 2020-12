L’ASSE réalise un début de saison difficile en Ligue 1. Les Verts traversent donc une période catastrophique et pour Denis Balbir, suiveur de l’équipe, les dirigeants doivent absolument trouver un nouvel attaquant lors du prochain mercato.

« Ce deuxième match nul consécutif rentre dans le processus de guérison. Il n’y a pas de médicament miracle et immédiat. Saint-Etienne se redresse à petites doses. On ne peut pas s’en satisfaire mais, vu les circonstances, on est obligé de le faire. (…) On sait très bien que pour être performant en Ligue 1 il faut un grand gardien, une bonne assise défensive, un milieu de terrain plus que potable et quelqu’un devant qui vous marque à minima entre 10 et 15 buts. Cela fait des mois, presque des années, que Saint-Etienne n’a pas tout ça. Je ne comprends pas que les divers entraîneurs n’aient jamais pu régler ce problème. Le paramètre économique peut s’entendre mais on n’a pas forcément besoin de casser sa tirelire pour faire de jolis coups offensifs. D’autres, qui avaient à une époque moins de moyens que l’ASSE, y sont parvenus. Je pense notamment à Montpellier qui a investi sur Gaëtan Laborde ou Andy Delort », a indiqué Denis Balbir pour But.