Toujours très proche des Verts, Laurent Battles se verrait bien prendre la place de Pascal Dupraz sur le banc.

Relancé dans son opération maintien le week-end dernier avec une victoire face à Metz (1-0), Pascal Dupraz a totalement changé la dynamique des Verts, engluée en bas de tableau depuis le début de la saison. Actuellement 17e de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne compte une petite longueur d’avance sur le FC Lorient, 18e. Invité sur le plateau d’Amazon Prime Vidéo, l’ancien coach de Troyes Laurent Battles a tenu à souligner le bon travail de son homologue. Il en a également profité pour adresser un message aux dirigeants de l’ASSE, en cas de départ prématuré de Pascal Dupraz.

« On verra ce qu’il se passera. Il y a des entraîneurs qui y sont, qui font du très bon travail. J’habite là-bas, tout le monde sait que j’ai travaillé dans ce club. Je ne dirais pas que c’est un rêve. Aujourd’hui, notre métier fait qu’on peut être amené à être partout. Je ne dirais donc pas que c’est un rêve, mais entraîner un club mythique comme l’AS Saint-Étienne, c’est toujours un plus dans une carrière d’entraîneur, on ne peut pas refuser. »