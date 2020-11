Claude Puel a-t-il bien fait d’envoyer Stéphane Ruffier à la cave ? Devant les dernières prestations de Jessy Moulin en Ligue 1, Patrick Guillou en doute.

Six matchs. Six matchs consécutifs que Saint-Étienne ne connaît rien d’autre que la défaite. Une série noire ponctuée par le revers dans le derby face à Lyon le week-end dernier 2-1. Après cet enchaînement, les questions fusent. Pas exempt de tout reproches, la place de Jessy Moulin est remise en question. Gardien principal de l’ASSE depuis février 2020, il présente de plus en plus de lacunes. Malgré un début de saison, trompe-l’oeil, le portier de 34 ans a encaissé 15 buts en dix matchs, et son équipe se pointe à la quinzième place de Ligue 1. Un triste bilan qui remet en cause le choix de Claude Puel d’écarter Stéphane Ruffier des cages stéphanoises.

Du moins c’est ce que pense Patrick Guillou, ancien joueur de l’ASSE, qui n’a pas hésité à tacler l’entraîneur des verts. « Force est de reconnaître que Stéphane Ruffier a gagné beaucoup de points pour les Verts pendant de nombreuses années. Les précédents entraîneurs de l’ASSE (Christophe Galtier, Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant), ont tous reconnu que Stéphane Ruffier était plus fort que Jessy Moulin. Pendant toutes ces années, tout le monde s’est trompé sauf un [Claude Puel], ndlr ? » S’est-il demandé en direct sur France Bleu.