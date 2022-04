Les remarques de Pascal Dupraz ne passent pas toujours, même auprès de sa direction.

Stoppé dans son élan ce week-end avec une défaite 4-2 à domicile face à l’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Étienne reste focalisé sur la lutte pour le maintien en Ligue 1. Agacé par les remarques de certains journalistes après la rencontre, Pascal Dupraz a tenu à rappeler en zone mixte que les Verts n’avaient « que 12 points » à son arrivée, contre 27 aujourd’hui. Un tacle a destination de son prédécesseur Claude Puel, qui n’était visiblement pas du goût de l’actuel directeur délégué, Jean-François Soucasse. Invité au micro de RTL cette semaine, le dirigeant de l’ASSE a remis en place son entraîneur.

« Il y a une première partie de saison où Claude Puel avait mis des choses en place, donc Pascal Dupraz n’est pas arrivé sur un champ de ruines. Il est arrivé avec ses compétences, sa manière de voir les choses, un management un peu différent, avec la volonté de redonner la confiance à un groupe qui avait subi quelques désillusions, quelques coups du sort. Pascal a amené un regard nouveau, il a relancé des joueurs qui avaient un peu moins de temps de jeu. Il y a eu des débuts un peu délicats avec des matches où on a été peu récompensés. Et puis il y a une dynamique qui s’est lancée dont on espère qu’elle durera le plus longtemps possible avec l’objectif du maintien en point de mire bien évidemment. »