Claude Puel veut retenir Wesley Fofana à Saint-Etienne cet été. Le manager des Verts refusent les offres des clubs présents dans le dossier. Une situation qui pose plusieurs questions selon Rolland Courbis, consultant RMC.

“Pour retenir Fofana, je ne vois pas les arguments que Puel peut avoir. Je vais expliquer ce qui peut aussi se passer dans le vestiaire. C’est que la vingtaine de copains de Fofana qui se mettent à sa place, ils doivent se dire : “mais on est dans quel club ? C’est un club ou un asile ?”, a indiqué l’ancien coach de Montpellier sur RMC.

Avant de poursuivre son analyse : “Il faut rentrer de l’argent, un joueur de 19 ans peut faire rentrer 30 ou 32 M€ et on l’empêche de partir.” (…) Il est très compliqué de garder un joueur qui veut partir, surtout quand tu es dans un club qui, en plus de ça, pousse dehors des joueurs qui auraient envie de rester. C’est quand même compliqué à faire comprendre.”