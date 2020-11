Kévin Monnet-Paquet ne veut pas encore penser à son avenir en fin de saison.

Présent depuis 2014 chez les Verts, Kévin Monnet-Paquet (32 ans) se retrouve en fin de contrat en juin prochain avec l’AS Saint-Etienne. Dans un entretien accordé à nos confrères du Dauphiné Libéré, le joueur qui revient d’une très grave blessure ne souhaite pas encore aborder la question de son avenir et d’une potentielle prolongation de contrat dans le Forez.

« Je suis en fin de contrat en juin mais franchement, je ne me prends pas la tête, je n’y pense pas. Je ne suis pas naïf, je sais très bien comment ça marche. Mais si je commence à y penser, je vais louper des choses. Aujourd’hui, le premier objectif était de revenir sans douleur à l’entraînement. Ça, c’est fait ! Les apparitions en match, ça commence. Maintenant, je dois retrouver du rythme et de bonnes sensations. Ça, ça prend un peu plus de temps », a indiqué le joueur des Verts.