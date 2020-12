Acheté il y a maintenant deux ans par Arsenal contre 35 M€, le jeune défenseur français n’a toujours pas disputé la moindre minute en Premier League.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, William Saliba devrait en profiter pour changer d’air. Laissé au placard par Mikel Arteta depuis son retour de prêt de l’AS Saint-Étienne, le défenseur central de 19 ans devrait être à nouveau prêté en janvier. D’après Sky Sports, le natif de Bondy aurait bien l’intention de retrouver du temps de jeu dans un autre club de Premier League. Les Verts pourraient également revenir à la charge, eux qui ont tenté de le récupérer sous forme de prêt l’été dernier, dans les tout derniers instants du mercato.

Le directeur sportif des Gunners, Edu, s’est penché sur son cas en conférence de presse.« Saliba est revenu ici (de son prêt à l’ASSE) après une année pas simple. Il était blessé, il n’a pas joué beaucoup de matches. Et comme vous le savez, il a eu quelques problèmes avec sa famille. Ensuite, il est donc revenu ici et les gens ont attendu de lui qu’il soit déjà au top, prêt à jouer, mais il n’a que 19 ans. Il a besoin d’un peu plus de temps. Quand vous le voyez sur le terrain, il y a trois ou quatre joueurs qui sont devant lui et qui auront plus de temps de jeu. Nous devons le préparer à jouer et il s’entraîne pour ça en jouant avec les U23. Maintenant, nous sommes face au cas où on doit savoir s’il reste ici ou si on le prête pour qu’il revienne. »