Pascal Dupraz est au coeur d’une énorme polémique. Avant le match face à Brest (remporté 2-1) ce samedi, une rumeur est sortie, rapportant que le coach des Verts aurait demandé à ses joueurs de confession musulmane de renoncer à observer le jeûne du ramadan. Mais après la rencontre, le milieu de l’ASSE Ryad Boudebouz, a mis les choses au clair.

«C’est totalement faux. Il a dit à certains joueurs que, si le jour de match, on pouvait éviter de le faire pour avoir le gaz… Il a dit qu’il ne se mettrait pas contre le joueur qui voulait jeûner», a déclaré l’international algérien Ryad Boudebouz. «C’est une personne qui laisse toutes les religions le jour de match, quand on arrive dans le vestiaire. Il laisse son bureau pour se recueillir, que cela soit pour les musulmans, les chrétiens… Tout ce qui se dit à son sujet est totalement faux. Je tenais à le dire ce soir pour que ce soit bien clair.»

De son côté, le coach des Verts s’est justifié en conférence de presse. «Je suis extrêmement tolérant. Je ne parle jamais de politique, la religion je n’en parle pas non plus. (…) Tous les joueurs ont le choix», a continué Dupraz. «Nous, on n’est pas là pour les inciter à quoi que ce soit. Je peux vous dire que aussi de ce point de vue-là, ils respectent leur religion, respectent l’AS Saint-Etienne et ont des attitudes remarquables, vraiment remarquables.»