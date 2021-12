La tension entre les supporters et les dirigeants de l’ASSE n’est pas prête de redescendre après les nouvelles déclas de Roland Romeyer.

Malgré le limogeage de Claude Puel le week-end dernier après la lourde défaite face à Rennes (0-5), les supporters de l’AS Saint-Etienne sont toujours en rogne et ils demandent au plus vite la tête des dirigeants du club. Furax, le président Roland Romeyer a tenu à défendre son bilan cette semaine au micro de France Bleu.

« S’il y a quelqu’un ici à Saint-Étienne qui a fait plus que moi depuis le départ de Roger Rocher (ancien président de Saint-Etienne de 1961 à 1982), qu’il vienne me le dire en face et s’explique parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis. Quand je vois mes treize ans de présidence, je suis fier de ce qu’on a fait. »