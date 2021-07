Alors que personne avait prévu cette nouvelle chez les Verts, Romain Hamouma a signé un an supplémentaire avec les Verts. Il se confie.

« Je suis impatient de retrouver le Chaudron mais surtout plein parce que c’est un stade particulier qui nous procure une émotion assez forte quand on rentre dedans. Ne plus l’avoir depuis autant de temps me rend vraiment impatient. Le plus important pour moi c’est d’être décisif et d’aider l’équipe au maximum à atteindre ses objectifs. On aura une saison difficile on le sait tous mais le but c’est de se mêler au collectif et d’avancer ensemble. Il y a pas mal de jeunes, on a un effectif assez homogène avec des anciens, des petits jeunes. Je suis très heureux de revenir dans ce groupe, d’apporter mon expérience. Je suis impatient surtout parce que ça a été long », a indiqué le joueur de l’ASSE.

Et d’ajouter : « Je suis très impatient de retrouver le Peuple Vert. On a vécu une année difficile, un stade vide. C’est très pénalisant pour nous. Geoffroy-Guichard vide ce n’est pas Geoffroy-Guichard. J’ai envie de faire descendre les tribunes. Il n’y a que cela à quoi je pense. C’est indescriptible quand on marque un but à Geoffroy-Guichard, donc je suis impatient de retrouver ce public. »