L’absence de Romain Hamouma au retour à l’entraînement ne plaît pas du tout à Denis Balbir, consultant pour But!.

« Que Saint-Etienne ne soit pas sur le devant de la scène dans ce Mercato très calme est tout sauf une surprise. Le club n’a pas de moyens. Pour moi, le seul vrai point noir de cette reprise, c’est l’absence de Romain Hamouma à l’entraînement. C’est clairement le cas le plus épineux. Son départ, s’il se confirme, me laisserait vraiment un goût amer. Autant on peut comprendre les autres départs. Autant j’ai vraiment du mal avec celui-là », a indiqué le consultant de But!.

Et d’ajouter : « Ce serait un énorme gâchis. J’entends le besoin de remettre les finances à un état le plus sain possible. Peut-être que, sans ça, on aurait offert quelque chose des fidèles comme Monnet-Paquet ou Debuchy mais je pense qu’il aurait quand même fallu faire un effort pour Hamouma. En France, Hamouma est un joueur rare, avec un apport technique et footballistique comme il y en a peu chez les joueurs français de Ligue 1. Sans toutes les blessures qui l’ont handicapé, il aurait pu monter beaucoup plus haut. Vu tout ce qu’il a donné, je suis triste que Saint-Etienne ne soit pas allé plus loin dans sa proposition. C’est quand même une très lourde perte. C’était quelqu’un d’investi et qui avait vraiment la volonté de rester… »