Selon le journaliste Daniel Riolo, les deux patrons de l’AS Saint-Étienne devraient bientôt confirmer la vente du club.

Battu par Montpellier (2-0) ce week-end, l’AS Saint-Étienne occupe pour l’instant la 19e place de Ligue 1 avec toujours aucune victoire au compteur en cinq journées. En plus d’analyser la triste prestation des Verts hier soir sur RMC, Daniel Riolo a également donné des indices sur l’avenir du club. Selon ses informations, la vente de l’ASSE par les deux propriétaires actuels Roland Romeyer et Bernard Caïazzo serait sur le point d’être bouclée.

« Le club est en vente. Quasi vendu même. Et je pense que c’est la débandade totale au club en ce moment et que ça n’avance pas (…) Là c’est vendu. Tout est en place. Il faut juste que Bernard Caïazzo trouve un moyen de garder sa place au conseil à la Ligue de Football Professionnel et après c’est vendu. Il veut garder un pied dans l’histoire. La saison va être longue et ennuyeuse pour Saint-Étienne, avec comme objectif de se sauver pour que la vente se mette en place, que l’acheteur décide avec qui il va continuer et mettre en place son projet. »