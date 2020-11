Entraîneur en chef de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel évoque le cas William Saliba et confirme que l’ex-défenseur était proche de revenir en prêt lors du mercato.

Dans une interview donnée à « l’Equipe », il est revenu sur cet échec pour le mercato stéphanois. « On a essayé. Il avait une grosse volonté de nous rejoindre. C’est un peu sa famille et ses copains, le club. Son adaptation et son niveau auraient été instantanés. Cela se serait fait si toutes les conditions avaient été remplies. Il fallait que ça reste cohérent par rapport à nos finances et dans son contrat, en termes de gestion notamment. Maintenant et pour le futur, nous n’acceptons pas d’ingérence. »

Aujourd’hui, le défenseur français est toujours dans l’effectif d’Arsenal et de son technicien espagnol Mikel Arteta.