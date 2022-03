Arrivé sur le banc des verts en tout début d’année 2022, Pascal Dupraz semble être parvenu à relever la situation. Lanterne rouge de Ligue 1 durant plusieurs semaines, l’ASSE se comporte bien mieux aujourd’hui et les joueurs foréziens ont même ramené un bon nul 0-0 de leur voyage dans le nord face au LOSC ce vendredi soir.

Un bon point qui satisfait pleinement le coach des verts Pascal Dupraz qui est revenu sur ce match nul devant les médias. “Ce match, c’est notre Ligue des champions à nous ! Après avoir perdu 1-3 à Paris en montrant de bonnes dispositions, on a réussi notre deuxième match face à une équipe de niveau Ligue des champions. C’est un bon point. C’est encourageant, on fait tourner le compteur, on montre qu’on est là. Les joueurs ont eu le mérite de recoller au peloton des mal classés alors qu’on était largué, et aujourd’hui on a le sort de Saint-Étienne entre nos pieds et entre nos mains. On avance et de manière constante avec quatorze points sur les sept derniers matchs”, a confié Pascal Dupraz en conférence de presse. Pour rappel, l’AS Saint-Etienne est provisoirement 16e du championnat avec 26 unités.