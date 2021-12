Embourbé au fin fond du classement, l’ASSE compte bien recruter cet hiver pour se sauver.

Toujours sans entraîneur depuis le licenciement de Claude Puel il y a deux semaines après la claque reçue face à Rennes (0-5), l’AS Saint-Étienne va aussi devoir se préoccuper du mercato hivernal. Non seulement parce que les Verts sont derniers de Ligue 1, avec trois longueurs de retard sur Lorient et Metz, mais également car plusieurs joueurs sont attendus en sélection nationale pendant la Coupe d’Afrique des Nations, en janvier prochain.

Les finances du club sont très limités, mais à en croire les informations de RMC Sport, l’ASSE prépare au moins deux arrivées lors du prochain marché des transferts. En plus de l’ancien Rennais Joris Gnagnon, qui devrait débarquer gratuitement dans les prochaines semaines, le club stéphanois viserait un milieu de terrain et un joueur plus offensif, sur les ailes ou en pointe. Des pistes sont déjà à l’étude mais le futur coach, qui semble bien parti pour être Pascal Dupraz, aura évidemment son mot à dire. Affaire à suivre…