Entraîneur de l’AS Saint-Etienne Claude Puel était forcément déçu après la défaite 2 buts à 1 ce dimanche soir dans le derby face à l’Olympique Lyonnais.

Malgré la 6e défaite consécutive des Verts, le coach français voit tout de même du positif après ce match face au rival et voisin lyonnais. Claude Puel préfère retenir les bons points et pense que son équipe est sur la bonne voie, la voie de la guérison.

« Ce soir on est malheureux mais je n’ai pas envie de faire de reproches aux joueurs. C’est un match que j’attendais de la part de mes joueurs avec de l’agressivité, de la qualité, de l’intensité et même des situation en première comme en deuxième mi-temps. Beaucoup de regrets, nous avons su élever notre niveau de jeu et sur le match nous avons eu plus d’occasions et de situations dangereuses que les Lyonnais. On a été bien dans l’investissement et c’est quand même positif pour la suite. » A expliqué Claude Puel après la rencontre sur « Telefoot ».