Saint-Étienne s’est incliné 3-1 sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, samedi soir. Claude Puel évoque notamment l’atmosphère au Vélodrome pour expliquer ce résultat.

« On a fait des fautes techniques inhabituelles car il y a l’adversaire, mais pas que. On a été un peu trop sous pression, en première période, par l’ambiance qu’il y avait. J’espère qu’on aura vite appris et qu’on apprivoisera vite cet environnement. On a manqué de créativité, l’étincelle, la touche finale quand on a eu la capacité de le faire. C’est dommage. » Le Vélodrome était plein. La saison dernière, les Verts s’y était imposé… alors qu’il était vide pour cause de huis clos Covid !