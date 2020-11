L’AS Saint-Etienne a officiellement levé l’option d’achat du Camerounais Yvan Neyou, 23 ans. La réaction de Claude Puel.

Le joueur avait été prêté avec option d’achat par le club portugais du Sporting Braga. Il s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec l’ASSE.

En conférence de presse avant le déplacement des Verts à Brest, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, Claude Puel a félicité ses dirigeants pour cette décision. « C’est bien de lui montrer qu’on est content de lui et qu’on a confiance en lui sur des aspects de maturité pour son âge, sur et en dehors du terrain. À l’intérieur du groupe, il parle beaucoup. Yvan est frais, plein d’humilité. On est heureux de l’accueillir durablement au sein de l’effectif. On compte sur lui, il prend une place importante. »