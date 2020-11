Battue pour la sixième fois consécutive en championnat dimanche soir, l’AS Saint-Etienne est en mission reconquête. Pour cela les Verts devraient pouvoir bénéficier du retour de leur capitaine Mathieu Debuchy.

C’est la bonne nouvelle du jour pour l’AS Saint-Etienne. Blessé depuis plusieurs semaines Mathieu Debuchy commence à voir le bout du tunnel. Désigné capitaine de l’équipe par Claude Puel, le latéral droit stéphanois est tout proche de faire son retour. Il y a quelques heures le club du Forez a donné des nouvelles et elles sont rassurantes.

L’ancien joueur du LOSC est proche d’un retour et est actuellement en phase de reprise. D’après le club « pour l’heure, il demeure à l’écart des séances collectives mais son travail individuel s’intensifie et lui permet de retoucher le ballon ». Une très bonne nouvelle pour Claude Puel et son groupe qui se battent depuis le début de saison avec un des effectifs les plus jeunes du championnat. Après la trêve, les Verts seront en déplacement à Brest pour la 11e journée de Ligue 1.