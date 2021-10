Le coach de l’ASSE est revenu sur le départ précipité de Wesley Fofana lors du mercato estival de la saison précédente.

Dans un entretien accordé au journal L’Equipe ce mercredi, Claude Puel est revenu sur la saison 2020/21 compliquée des Verts, marquée par le départ surprise de Wesley Fofana en toute fin de mercato. Après un départ canon et une première place en championnat, les Stéphanois se sont écroulés avant de finalement finir 11ème. Un moindre mal vu la saison galère connue par Saint-Etienne. Une situation notamment due au départ précipité du jeune Wesley Fofana, qui s’est engagé avec Leicester contre un chèque de 35 millions d’euros.

« On avait fait un super début de saison mais la perte de Fofana, qui était nécessaire, a changé quelque chose et avec la perte du diffuseur, la pandémie, que pouvions-nous faire ? Il fallait assurer les salaires des salariés et avoir un discours de vérité », détaille Claude Puel. En espérant que les Verts auront retenu la leçon…