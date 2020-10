Interviewé dans “l’Equipe”, Claude Puel a évoqué l’histoire avec Stéphane Ruffier.

Comme on pouvait s’y attendre, le coach des verts ne compte pas réintégrer le portier français dans son groupe. “Non. Il a été décidé de s’appuyer sur trois gardiens (Jessy Moulin, Stefan Bajic et Etienne Green), qui ont énormément progressé. Voilà. On a essayé, avec lui. Il y a eu systématiquement des fins de non-recevoir. Des décisions ont été prises et je m’y tiens.” Indique le manager général stéphanois qui ne laissera aucune chance au gardien de 34 ans cette saison.