Malgré les difficultés offensives de son équipe, Claude Puel ne compte pas recruter de nouvel attaquant en janvier prochain.

De passage en conférence de presse ce week-end après le match nul de son équipe sur la pelouse de Dijon (0-0), Claude Puel est revenu sur les difficultés offensives des Verts cette saison. Depuis le début du championnat, ils n’ont inscrit que 12 buts, faisant d’eux la 18e attaque de Ligue 1. Des statistiques très insuffisantes qui n’alarment pourtant pas le coach stéphanois. Il insiste d’ailleurs sur le fait que l’AS Saint-Etienne ne recrutera pas de buteur cet hiver.

« Il nous manque la concrétisation. On pèche encore dans ce domaine. S’il nous faut un avant-centre de métier ? Non, je ne crois pas. C’est avant tout un problème collectif. Khazri, Bouanga et Hamouma ont eu des opportunités. On sait se procurer des occasions, il faut désormais les mettre au fond. On va encore travailler et remédier à cela. »