Le coach de l’ASSE aborde le choc de ce week-end en confiance après avoir battu l’OM a deux reprises la saison dernière.

De passage en conférence de presse ce jeudi, alors que l’AS Saint-Étienne ira sur la pelouse de Marseille samedi soir (21h), Claude Puel a fait le point sur les chances des Verts face à l’armada montée par Jorge Sampaoli et Pablo Longoria cet été.

« C’est un peu particulier de revenir au Vélodrome, après le bon résultat de la saison dernière, à huis clos (2-0, le 17 septembre). Samedi, ce sera un tout autre environnement dans un stade qui sera pratiquement à guichets fermés. Ce sera la plus grosse affluence depuis le début de la saison. C’est un vrai challenge pour mes joueurs car c’est très nouveau pour eux. Ils découvrent de nouvelles choses par rapport à leur métier et le public en fait partie. Mais ils ont envie de vivre ces choses-là. Il n’y a pas de recette pour battre l’OM. Il se trouve qu’on a été performants contre eux à l’aller comme au retour (1-0, le 9 mai), avec un entraîneur différent à chaque fois. Mais c’est une équipe qui s’est étoffée et qui a aussi progressé dans le jeu. Leur première mi-temps contre Nice a été très aboutie, avec du jeu et du mouvement. Mais leurs efforts n’ont pas été récompensés. L’OM montre de belles choses et il faudra élever notre niveau de jeu pour pouvoir rivaliser. On a envie de se mesurer face à ce type d’adversaire. »