Pour assurer leur maintien en Ligue 1 l’année prochaine, les Verts comptent sur Claude Puel et quelques surprises issues du prochain mercato.

Alors que le feuilleton de la vente du club est toujours en suspens, l’AS Saint-Étienne prépare tranquillement son mercato d’hiver… qui s’annonce assez mouvementé. De passage à l’antenne de France Bleu cette semaine, le président des Verts Jean-François Soucassse a donné des nouvelles concernant les futures recrues du club, sur lesquelles Claude Puel pourra s’appuyer pour redresser la barre en deuxième moitié de saison.

« Bien évidemment, le club souhaite être actif pour ce mercato. Notre équipe actuelle montre du caractère, des ressources, mais aussi des fragilités. Des profils ont été ciblés, des contacts pris. On a évidemment à cœur de pouvoir amener plus de conforts et de solutions à cette équipe pour assurer cet objectif qui est le nôtre, assurer le maintien ». Actuellement 19e de Ligue 1, l’ASSE devrait notamment se renforcer en attaque où Wahbi Khazri laissera un énorme vide à son départ pour la CAN avec la Tunisie, de janvier à février 2022.