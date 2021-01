C’est l’arbitre. L’entraîneur des Verts ne comprend pas les décisions de l’homme en noir lors de la rencontre Reims – Saint-Etienne (3-1), disputée samedi soir.

« Je n’ai pas l’habitude de parler de l’arbitrage mais là, je ne comprends pas. Sur le penalty pour Reims, Mathieu (Debuchy) ne peut pas l’éviter (le ballon) à moins de se couper le bras. Sur le coup franc sifflé avant le troisième but rémois, Mathieu prend un coup de coude dans la bouche, il est en sang et l’arbitre aurait pu revenir sur les images. On a aussi une occasion par Mathieu (Debuchy) qui aurait pu égaliser mais qui est déséquilibré dans la surface. Il y a beaucoup de faits de jeu que je n’accepte pas. »

Avec ce résultat en terre champenoise, l’AS Saint-Etienne voit sa belle série de 8 matchs sans défaite interrompue. Les Verts pointent à la 16e place au classement.