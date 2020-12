Consultant pour le magazine But!, Denis Balbir a évoqué le prochain mercato des Verts. Après un début de saison difficile, l’ASSE va devoir parfaitement gérer ce mois de janvier afin de se renforcer dans plusieurs domaines.

“Lorsque je lis ou que j’entends que les dirigeants stéphanois n’ont pas d’argent à mettre pour le mercato d’hiver, ça ne me rassure pas. Car il faut être aveugle, ou ne jamais regarder les matchs de l’ASSE, pour mesurer à quel point l’équipe de Claude Puel a besoin de renforts dans les prochaines semaines. Non, les Verts ne peuvent continuer avec cet effectif. Oui, il est obligatoire de recruter au minimum deux éléments. Et lorsqu’on rentre dans le détail, il est clair que l’équipe n’a pas de bon défenseur central et n’a pas de véritable attaquant de pointe. On va peut-être me dire que sans moyens, d’acheter deux joueurs est pour le moins complexe. En effet. Mais c’est justement à la cellule recrutement de trouver des bons coups”, a indiqué le consultant sur le site But!.

Avant d’ajouter : “À Buisine de dénicher des prêts ou des joueurs qui vont confirmer. Si jamais il fallait faire un choix, je préférerai que les Verts concentrent leurs efforts sur un attaquant de pointe. À ce sujet, et puisque j’ai vu son nom apparaître, je peux vous garantir que Mostafa Mohamed, l’attaquant du Zamalek est une bonne pioche. Pour avoir commenté certains de ses matches, c’est un attaquant vif, combattif, qui défend et qui ne cesse de proposer des solutions. Je ne sais si l’intérêt des Verts est réel, mais en tous cas ce ne serait pas un mauvais choix que de recruter cet attaquant égyptien. Quoi qu’il advienne, j’espère vraiment que les Verts pourront compter au minimum sur un joueur supplémentaire. Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est obligatoire, mais il me paraît inimaginable de ne pas faire un petit effort financier pour vite assurer le maintien.”