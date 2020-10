L’ASSE s’est incliné ce dimanche lors de la 7ème journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice (1-2). Durant cette rencontre, Romain Hamouma est tombé sur la pelouse à la 67ème minute de jeu après un contact avec Dante. Une scène qui a valu de nombreux clashs.

“On ressort extrêmement frustré de cette défaite. Je pense qu’il y avait penalty sur moi” avait déclaré Hamouma après la rencontre.

Hamouma sur l'action avec Dante : "Il met les mains dans mon dos. Je n’ai pas revu l’action mais j’ai cette sensation là. Je ne sais pas pourquoi le VAR n’est pas demandé, on ne peut pas trop parler avec eux (les arbitres) de toute façon." — Envertetcontretous (@Site_Evect) October 18, 2020

En conférence de presse, Dante a répondu a ses accusations. “Il y a la vidéo, l’arbitre-assistant et l’arbitre central. En France, on doit progresser car on gère très mal certaines actions. On ne parvient pas à faire un championnat plus compétitif car on ne donne pas l’option aux équipes de jouer avec une saine agressivité. Vous me demandez par rapport à une petite poussée ou je ne sais quoi d’autre ? Est-ce qu’en Allemagne, cette action donne un penalty ?” a-t-il d’abord lancé avant de continuer. “Je suis désolé, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce match de la part des jeunes de Nice et Saint-Etienne. Il faut se focaliser là-dessus. Il faut penser à faire grandir le championnat et je pense qu’au niveau de l’agressivité on est très bas. À chaque duel, il y a un avertissement. On ne peut pas, c’est mon avis.”