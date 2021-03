Claude Puel pourra compter sur un groupe quasi au complet en vue de la rencontre contre l’AS Monaco en ouverture de la 30e journée de Ligue 1 (vendredi, 21h).

« Chaque adversaire propose des choses différentes auxquelles il faut apporter de bonnes réponses. C’est une remise en question permanente. On a bien négocié ce déplacement à Angers. Vendredi, il s’agira d’un tout autre match, un tout autre jeu, un tout autre style. Monaco compte dans son effectif beaucoup de joueurs de qualité et peut s’appuyer sur un banc très fourni. Ce sera un défi important. Mais nous sommes des compétiteurs prêts à relever un nouveau challenge. Nous sommes lancés dans un long sprint. Il nous reste neuf matches à négocier. On devra se donner à fond, être prêts à tout. Comme le montrent les résultats enregistrés le week-end dernier, aucune équipe concernée par le maintien ne va lâcher », a indiqué le coach des Verts en conférence de presse.

Avant d’ajouter : « Je constate déjà avec intérêt que nous sommes en mesure de hausser notre niveau de jeu. À nous de le maintenir. Je regrette que des événements indépendants de notre volonté aient mis un terme à des séries positives. Les matches contre les gros sont des challenges et la pression y est moins grande. On a envie de se faire plaisir avec le couteau entre les dents. En revanche, la tension est peut-être plus importante avec des adversaires de notre sphère. »