Déjà très actif pendant le début du mercato estival, l’OGC Nice pourrait bien taper un grand coup en faisant signer Denis Bouanga.

Football365 Afrique rapportait il y a quelques jours que l’OGC Nice ciblait Denis Bouanga, auteur d’une excellente saison avec l’ASSE. Ce sujet serait toujours d’actualité puisque le club de la Riviera ne lâcherait pas l’affaire, rapporte Onze Mondial. Néanmoins, le joueur courtisé par de nombreux clubs en France et à l’étranger souhaiterait lui continuer l’aventure avec les Verts. “Peut-être que mes conseillers ont eu des contacts mais moi je suis concentré sur ma préparation. Pour l’instant je me sens stéphanois. Je suis toujours sous contrat, je me suis bien ici, il y a mes amis, ma famille.” avait-il par ailleurs déclaré.