Mauvaise nouvelle pour les sélections nationales, surtout celles hors union européenne. La Ligue a validé la requête des clubs de Ligue 1, pour avoir la possibilité de retenir leurs joueurs qui devaient partir en sélection et ainsi éviter une mise en quarantaine à leur retour.

Mais cette information et cette décision est loin de satisfaire tout le monde et notamment les sélections africaines qui crient au scandale. C’est le cas de Vahid Halilodzic, sélectionneur du Maroc qui ne comprends absolument pas et trouve qu’il y a de la discrimination sportive dans l’air. « Cette circulaire autorise les clubs à empêcher de venir en sélection les joueurs… seulement les joueurs africains. Je suis assez dubitatif sur cette circulaire, pourquoi fait-on une différence entre les footballeurs africains et les footballeurs européens ? On a discuté avec tous les joueurs de la liste et ils sont tous d’accord pour venir. (…) J’appelle les joueurs africains à être sensibles à ce que j’appelle une discrimination sportive, qu’ils montrent leur solidarité et leur attachement vis-à-vis du continent africain et surtout de leur propre pays », a conclu Halilhodzic en conférence de presse et qui devra se passer des services des joueurs de l’elite pour les deux derniers matchs de qualification pour la CAN 2022.

Cette mesure concerne notamment des joueurs africains de tous les clubs de Ligue 1 tels que Lyon, Saint-Etienne, Nantes, le Paris Saint-Germain, les Girondins de Bordeaux ou encore le RC Lens… Ces joueurs seront donc contraient de rester dans leurs clubs respectifs durant cette trêve internationale.