Harold Moukoudi, en pleine forme avec les Verts, est revenu sur sa première expérience difficile sous le maillot de l’ASSE.

« Je reviens dix jours avant la finale de Coupe de France, je fais deux bons matchs de préparation et je me dis « c’est bon, le Harold qui était en Angleterre il est là ». C’est quelque chose qui m’a tout de suite mis en confiance. Ensuite je me blesse à la côte, avant le match contre Paris pour tout te dire. Mais je joue avec. Après je ne pouvais même plus marcher, dormir. Je me dis mince… En sachant qu’en plus je ne me blesse jamais. Mais malgré tout, j’étais confiant. Je savais qu’à un moment donné j’allais jouer et pouvoir saisir ma chance. Je fais une bonne saison, de bons matchs. Mais me connaissant, je sais que je peux faire mieux », a indiqué Harold Moukoudi dans un entretien à TA COMPO.