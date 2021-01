En discussions avec le club égyptien de Zamalek pour l’attaquant Mostafa Mohamed, l’AS Saint-Etienne souhaite accélérer pour finaliser ce transfert. Sauf que…le joueur est en plein conflit avec son club.

« Je ne sais pas si Mostafa Mohamed sera présent à l’entraînement mardi. Jouer à l’étranger est un rêve légitime pour tout joueur, mais sa façon de faire n’est pas acceptable. Déserter l’entraînement n’est pas la solution. Il doit se concentrer uniquement sur le terrain. (…) Mostafa a besoin de quelqu’un qui puisse lui donner des conseils et le mettre sur la bonne voie et c’est ce que nous essayons de faire. C’est un grand joueur et le meilleur attaquant d’Egypte », a indiqué un dirigeant du club en début de semaine sur le site de Kingfut.