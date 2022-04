Incertain quant à son avenir en Ligue 1, l’ASSE risque de se séparer de certains de ses joueurs cet été. En effet, d’après les informations du site spécialiste AllezPaillade, c’est Arnaud Nordin qui serait en discussions avancées avec Montpellier.

L’attaquant stéphanois arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et le moins que l’on puisse dire est que Nordin ne connait pas une saison étincelante. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives en 32 matchs dans un club non-assuré de poursuivre en Ligue 1 la saison prochaine, le joueur de 23 ans pourrait vivre ses dernières semaines sous la tunique verte et pourrait se relancer ailleurs. Initialement annoncé en Allemagne, l’ailier gauche pourrait finalement continuer son aventure en Ligue 1 du côté de la Mosson, à Montpellier.

En effet, toujours d’après le site, Arnaud Nordin aurait fortement retenu l’attention d’Olivier Dall’Oglio et des dirigeants du club pailladin, qui chercherait à s’offrir ses services pour la saison prochaine. La même source explique également que les dirigeants seraient en discussions avancées avec les représentants du joueur et que les négociations avancent dans le bon sens. L’offensif français serait déjà conquis par l’idée de rejoindre la Mosson au prochain mercato afin de renforcer davantage le secteur offensif héraultais, déjà bien fourni avec le retour de Remy Cabella, et les présences de Téji Savanier et Stephy Mavididi.