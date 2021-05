Mathieu Debuchy quitte l’AS Saint-Étienne à l’issue de cette saison compliquée. Le club a décodé de ne pas prolongé son contrat, pour autant il a tenu a remercié le club et ses supporters.

L’ancien international Français aura joué 97 matchs et marqué 12 buts durant les 3 ans et demi qu’il a passé dans le forez. Agé de 35 ans, le club a décidé de ne pas prolongé son contrat à contre coeur car le projet avec Claude Puel est de mettre en place des jeunes notamment la génération qui a remporté la Coupe Gambardella. Mathieu Debuchy dans un post Instagram a remercié l’ensemble du club et ses supporters : « Peuple vert, à travers ces quelques mots, j’aimerais tout simplement vous dire MERCI… Ce fut un honneur et une fierté de porter le maillot vert….Merci pour ces 3 années et demie incroyables. Dès mon arrivée, j’ai su que ce club mythique était fait pour moi. J’aurais aimé clôturer ce chapitre différemment dans un chaudron plein… une chose est sûre, je reviendrai supporter les verts avec grand plaisir!! Merci de votre soutien, vos mots à mon égard. Une pensée également pour l’ASSE, tous les salariés de l’ombre des gens avec un grand cœur. Merci aux différents staff, technique, médical, analyste vidéo, média, club, agents d’entretien, cuisine, sécurité qui tous les jours nous accompagnent et à tous mes coéquipiers. Merci aux Présidents et aux différents coachs. Je souhaite le meilleur à l’ASSE dans les années futures et que le club retrouve au plus vite l’Europe. Partir la tête haute avec le sentiment du devoir accompli…je vous dis à très bientôt. ALV pour toujours. »