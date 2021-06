A 35 ans, Mathieu Debuchy quitte l’AS Saint-Etienne libre de tout contrat. Le vétéran des Verts n’a pas été prolongé par ses dirigeants. Une décision prise et confirmée en toute fin de saison qui a déplu au latéral droit français qui aurait aimé être fixé plus tôt sur son avenir et les choix qu’il doit désormais entreprendre.

Apprécié par Claude Puel, l’ancien latéral des Dogues a vécu un joli retour en Ligue 1 en 2018 en rejoignant l’AS Saint-Etienne. Cette saison, le Vert a disputé 26 rencontres sous les couleurs de l’ASSE de quoi laisser présager que du bon. Ce fut un choc pour Mathieu Debuchy d’apprendre, au terme de la saison, qu’il ne serait pas prolongé. Il en veut à ses dirigeants.

« La dernière semaine, avant la réception de Dijon, j’ai reçu un message qui me disait que j’avais rendez-vous avec le président Romeyer, Jean-François Soucasse et le coach. Le lendemain, ils m’ont annoncé qu’ils n’avaient plus besoin de mes services. (…) Lors de la réunion, j’ai dit au coach que j’étais déçu de la façon de faire et que j’aurais aimé savoir plus tôt. Même s’il m’avait annoncé que je n’étais pas conservé, cela n’aurait rien changé et j’aurais tout donné jusqu’au dernier match. Claude Puel m’a expliqué qu’il avait longtemps hésité, c’est pour cela que ça s’est fait la dernière semaine. (…) Je pense que j’aurais aimé continuer l’aventure et pourquoi pas finir ma carrière ici même si tout n’a pas été simple cette année, sur le terrain et en dehors », a-t-il déclaré déçu au Progrès. En espérant que l’International français pourra dénicher une dernière expérience qui lui permettra de s’épanouir.