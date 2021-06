Stéphanois durant trois années et demi, Mathieu Debuchy ne sera pas un joueur des Verts la saison prochaine. Il s’explique.

« J’ai appris que mon aventure à l’ASSE allait s’arrêter la dernière semaine (ndlr : avant la réception de Dijon), c’était le mercredi, je crois. J’ai reçu un message qui me disait que j’avais rendez-vous avec le président (Roland Romeyer), le directeur général (Jean-François Soucasse) et le coach (Claude Puel). Le lendemain, ils m’ont annoncé qu’ils n’avaient plus besoin de mes services », a indiqué le joueur dans les colonnes du Progrès.

Et d’ajouter : « Avant cela je n’ai eu aucune discussion avec le club. Lors de la réunion, j’ai dit au coach que j’étais déçu de la façon de faire et que j’aurais aimé savoir plus tôt. Même s’il m’avait annoncé que je n’étais pas conservé, cela n’aurait rien changé et j’aurais tout donné jusqu’au dernier match. Claude Puel m’a expliqué qu’il avait longtemps hésité, c’est pour cela que ça s’est fait la dernière semaine. C’est un choix sportif, là-dessus, je n’ai rien à dire. C’est sa décision. »