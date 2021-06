Dans la longue interview accordée au Progrès, Mathieu Debuchy revient sur cette saison difficile avec l’ASSE.

« À un moment donné, on se disait qu’il était possible de jouer notre maintien contre Dijon. On a fait en sorte quelques semaines avant d’inverser la tendance et de pouvoir se sauver. On a dû discuter ensemble, un peu hausser le ton parfois car il fallait garder de la cohésion dans le vestiaire. Il y a un petit fossé générationnel entre les anciens et les plus jeunes. On ne pense pas toujours la même chose mais personne n’a triché et on s’est tous battus pour sauver le club », a indiqué Mathieu Debuchy dans les colonnes du Progrès.