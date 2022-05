L’AS Saint-Étienne est sur la sellette. En s’inclinant 1-2 face au Stade de Reims ce samedi, lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1, l’ASSE pourra espérer « au mieux » les barrages en cas de victoire lors de la dernière journée. Un constat auquel a réagi Wahbi Khazri après le match.

« Samedi il va falloir 20 mecs, 20 bonhommes, pour faire le maximum, pour prendre les 3 points à Nantes, et espérer que Paris fasse le max contre Metz. Il va falloir maintenant poser ses cou*lles, excusez moi du terme mais on n’a plus le choix. Il reste un match. Il faut donner le maximum et finir la partie à Nantes sans regrets. », a-t-il déclaré.

🎙 « Il va falloir maintenant poser ses couilles »



La réaction de Wahbi Khazri après la défaite de l’#ASSE 1-2 contre #Reims. #ASSESDR pic.twitter.com/ahoqkSRvTZ — TL7 (@tl7loire) May 14, 2022

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !