Plus rien n’arrête Christophe Galtier. Au sommet de son art, le Français n’est qu’à un pas d’un nouveau titre en Coupe de France avec l’OGC Nice. Une prouesse qui lui vaut des éloges de la part de sa direction.

« Il y a eu plusieurs tournants depuis l’arrivée d’INEOS. On avait fondé beaucoup d’espoirs avec Patrick (Vieira). J’en profite pour dire qu’on ne s’est pas trompés sur la qualité de l’entraîneur. C’est un entraîneur qui réussira, mais est-ce que c’était le moment pour lui et pour nous ? Peut-être pas. C’était important d’avoir un entraîneur de haut niveau, qui connaisse parfaitement le championnat de France et apporte ce qui nous manquait. On n’avait pas les résultats escomptés. Christophe a montré sa capacité à développer l’équipe« , a déclaré Julien Fournier sur les antennes de RMC Sport.

Lancé dans le grain bain à la tête de l’AS Saint-Etienne, Christophe Galtier est parvenu à remporter une Coupe de la Ligue lors de la saison 2012/13. Un trophée glané avec un effectif pourtant limité qu’il est ensuite parvenu à amener régulièrement en Europe. Une succession de réussite qui se sont ensuite poursuivies du côté du LOSC. En terres nordistes, le technicien de 55 ans s’est éclaté. En reprenant un groupe au bord du gouffre, proche de la relégation, il a réussi à les sauver lors de sa première saison avant de les porter jusqu’en Europe puis au sommet en Ligue 1 avec un titre de Champion de France. Une épopée qui le propulse à l’OGC Nice. Pour le début d’un projet ambitieux, Christophe Galtier est déjà parvenu à emmener son groupe en finale de Coupe de France. Un succès serait retentissant tout comme une qualification en Ligue des Champions, objectif assumé par les Aiglons. Souvent décrié à ses débuts, « Galette » semble être désormais l’un des meilleurs entraîneurs français en activité.