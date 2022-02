Lucas Gourna-Douath ne crache pas dans la soupe. Le milieu de terrain de l’ASSE, espoir des Verts, a remercié Claude Puel de lui avoir fait confiance.

« C’était un milieu de terrain, même si à son époque c’était un peu plus la grinta. Il voulait que j’ai toutes les qualités d’un milieu de terrain moderne, il me faisait beaucoup travailler sur l’orientation de jeu, le jeu vers l’avant et il m’a beaucoup apporté », a codéclaré Lucas Gourna-Douath à propos de Claude Puel, très critiqué en tant que coach de l’OL.

« Je suis vraiment content qu’il ait pu atterrir ici pour nous les jeunes, pour nous faire progresser et nous rééduquer dans le monde professionnel. J’en suis très fier car c’est en partie grâce à lui que je suis encore là. (…) Il y a plusieurs années, il a lancé Debuchy et énormément de joueurs partout où il est passé. Ici, il a fait confiance à Wesley (Fofana), c’est le cas aussi de beaucoup de joueurs ici comme Sow et moi-même ».

