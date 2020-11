Depuis le début de saison, la situation des Verts est catastrophique en Ligue 1. L’ancien international français, Frank Leboeuf estime que l’ASSE va jouer le maintien cette saison en Ligue 1.

« Saint-Etienne a bien commencé son championnat et les joueurs ont suivi Claude Puel. Le problème, c’est que le club a eu besoin d’argent et a vendu Fofana. Quand tu enlèves un pilier de la maison, il faut s’attendre à ce qu’elle s’écroule. Claude Puel doit revoir sa copie. Il l’avait fait à Nice. Il faut faire confiance à Claude Puel, mais il faut une réaction très rapide. L’ASSE doit considérer à partir de maintenant qu’il doit se sauver, et penser uniquement au maintien », a indiqué Frank Leboeuf sur le plateau de Téléfoot. Jouer le maintien en Ligue 1, une épreuve très rare pour les hommes de Claude Puel.