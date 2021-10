Suite au nul concédé par l’AS Saint-Etienne sur la pelouse de Metz (1-1) ce samedi en Ligue 1, l’entraîneur des Verts Claude Puel a commenté le but incroyable marqué par son attaquant Wahbi Khazri depuis sa propre moitié de terrain.

Wahbi Khazri est l’une des satisfactions de l’AS Saint-Etienne, qui réalise un début de saison extrêmement compliqué avec toujours zéro victoire après douze matchs de Ligue 1 et une dernière place au classement. Ce samedi, les Verts ont ramené un point de leur à Metz grâce à un but exceptionnel du Tunisien. A l’issue de la rencontre, son entraineur Claude Puel l’a félicité.

« On sait qu’il en est capable, je n’ai pas besoin de lui dire parce qu’il tente souvent. Il a tenté ce geste 7 ou 8 fois dans les matchs amicaux. Pas un seul n’était entré (sourire). Donc cela tombe très bien aujourd’hui, en plus la frappe est superbement dosée, l’action parfaitement menée. Il prend l’espace et voit le gardien avancé. C’est un super but, le gardien ne peut strictement rien et cela nous rend service. Wahbi est très important depuis le début de la saison, il joue très bien son rôle de leader. Et sur le terrain, il nous apporte beaucoup », a apprécié le coach stéphanois, sur Prime Vidéo.