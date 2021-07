Pour Denis Balbir, il ne faut surtout pas que l’ASSE laisse Claude Puel quitter le club. Le projet doit se construire avec lui selon le consultant.

« D’après certaines sources, les projets de reprise de l’ASSE avancent et il se murmure de plus en plus que certains repreneurs potentiels souhaitent se séparer de Claude Puel dès leur arrivée dans le Forez. Je me dis que ce serait vraiment dommage. On peut tout dire du bilan de Claude Puel depuis un an et demi mais le Manager des Verts est porteur d’un vrai projet. Encore une fois, ce serait changer radicalement de cap. Pour avoir des résultats, les clubs ont besoin de stabilité. Si on regarde le travail de Claude Puel depuis un an et demi, il y a plus de positif que de négatif. Que son idée de départ soit bonne ou mauvaise, il s’y est tenu », a indiqué le consultant sur But!.

Et d’ajouter : « Même s’il a parfois été dur avec certains cadres, je ne vois pas beaucoup de fausses notes en 20 mois chez les Verts. Il ne faut pas oublier que Claude Puel n’a pas non plus eu beaucoup de chances. Il a récupéré une équipe avec des problèmes financiers, contrainte de vendre ses promesses William Saliba puis Wesley Fofana. Il n’a pas non plus été épargné par les blessures importantes comme celle de Yvann Maçon. Il a dû composer avec de nombreux cas de Covid. Malgré tout, l’ASSE est allée chercher un maintien tranquille. La balance me paraît bien plus positive que négative. Saint-Etienne est en train de bâtir une ossature nouvelle avec des jeunes. Je ne suis pas partisan de changer pour changer. Avoir un repreneur qui a beaucoup d’argent, c’est bien. Maintenant si c’est pour venir avec des mauvaises idées, tout chambouler et avoir des résultats moyens… »