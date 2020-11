Yvan Neyou est définitivement un joueur de l’AS Saint-Etienne.

Comme annoncé par le club, Yvan Neyou est transféré définitivement à l’ASSE. Le joueur de 23 ans arrive du SC Braga et Futebol a dévoilé l’ensemble des détails financiers liés à cette opération. L’ASSE a versé 500 000€ pour lever l’option d’achat incluse dans le prêt initial du joueur. Très bon depuis le début de saison avec les Verts, Yvan Neyou a poussé ses dirigeants à lever cette option.

Si le joueur effectue 10 matches supplémentaires avec Saint-Etienne, 250 000 euros de plus devront être versés à Braga. S’il réalise 25 rencontres de plus, les Verts auront 250 000€ supplémentaires à régler. Au total, Yvan Neyou pourrait coûter plus de 1 million d’euros à l’ASSE et en cas de vente du joueur, le club de Claude Puel devra verser 20% d’une future vente à Braga.