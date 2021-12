L’histoire d’amour entre l’AS Saint-Étienne et Stéphane Ruffier s’est terminé en eau de boudin. Un an après son licenciement, Claude Puel est revenu sur cet épisode pour RMC…

« Ruffier, ça a été assez simple. Il n’y avait aucun problème avec lui. Dès mon entame, au deuxième match de la saison, je lui ai donné un conseil sur un renvoi, il s’est exprimé vertement. Je n’avais jamais entendu ça de la part d’un joueur à son entraîneur. Ça a perduré sur un autre match qui était à huis clos. Tout le monde a entendu.

On n’avait aucun grief. Je n’ai pas pu l’admettre. Après, comme l’équipe était en difficulté, il était aussi en difficulté dans sa gestion des matchs. Je lui ai dit que j’allais le faire souffler pour mettre Moulin en lui donnant des raisons. Il s’est levé et l’a très mal pris, il a appelé son agent et c’est parti dans tous les médias, je me suis fait incendier juste pour avoir mis un joueur au repos. Nos rapports n’ont pas pu être ce qu’ils auraient dû être », a expliqué Claude Puel pour RMC.