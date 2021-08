Denis Balbir, consultant pour But!, demande à Claude Puel de s’appuyer sur les cadres des Verts.

« Parmi les points positifs, on notera que les cadres répondent présents : Wahbi Khazri est affûté et Romain Hamouma, qui faisait son retour sur la fin en Allemagne samedi, a déjà été décisif. Ce sont des signaux positifs. Déjà, la signature d’Hamouma est un véritable renfort. Le joueur voulait vraiment rester, il est soulagé. Cela aurait été une erreur pour Saint-Etienne de le laisser partir mais le club n’a pas fauté. Sur le terrain, il peut encore apporter des choses de par sa technique. Il l’a démontré sur quelques minutes face à Francfort. Concernant Wahbi Khazri, on ne peut que se féliciter de le voir revenir affûté. Par le passé, et notamment la saison dernière avec le Covid, il était revenu en surpoids. Là, il est bien et il a les jambes. Cette saison, les cadres sont peu nombreux – trois ou quatre tout au plus – mais ils seront tous importants », a indiqué le consultant de But.