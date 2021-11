Actuel entraineur de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel est revenu sur la suite de la saison et dévoile les ambitions du club qui traverse une période très délicate.

« Notre place au classement n’est pas conforme par rapport à ce qu’on attend de l’ASSE. On se doit de corriger ça, ça va être un long chemin. Notre objectif jusqu’à la fin de la saison doit être partagé par tout le monde. Il y a le maintien, qui détermine énormément de choses. Depuis mon arrivée, on doit faire face à énormément de choses. L’aspect sportif est extrêmement lié à des aspects économiques. C’est pour ça que je dis que Saint-Etienne est à la croisée des chemins, on est partis sur un renouvellement de modèle.

Avant de poursuivre : « Le top 10 cette saison ? Il faut se fixer des objectifs. On termine à la 11e place la saison dernière malgré une série de défaites. Il faut toujours être ambitieux. Un mauvais début de saison n’est pas une raison pour être dans la sinistrose. On veut sauver le club, se maintenir. Mais on veut aussi rester ambitieux, » confirme Claude Puel dans l’émission Rothen s’enflamme sur « RMC. »