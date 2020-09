C’est fait, Wesley Fofana (19 ans) va rejoindre la Premier League cet été et les verts vont toucher une belle petite somme.

Il y a quelques minutes, nous vous annoncions que l’AS Saint-Etienne serait tombé d’accord avec Leicester pour le transfert du jeune défenseur central français. C’est désormais officiel comme l’annonce le club stéphanois via son compte Twitter. Fofana devrait rapporter gros, puisque selon nos dernières informations, les Foxes vont débourser 35 millions d’euros plus 5 de bonus. Une plus-value non-négligeable pour le club qui va réaliser la plus grosse vente de son histoire.